Basket: la Dinamo a Venezia in cerca di riscatto

La Dinamo Banco di Sardegna riparte da Venezia per cancellare il prima possibile la cocente sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Champions League rimediata contro gli ucraini del Prometey, e cercare di risalire la china nel campionato di Lega A che la vede al penultimo posto in classifica.

"Ci prepariamo alla sfida con Venezia, consapevoli che ci aspetta una partita complicata contro una squadra esperta che ha grande qualità, si conosce molto bene e può contare sulla continuità data dall'avere lo stesso allenatore da tanti anni", dichiara il coach dei biancoblu, Piero Bucchi, presentando la sfida in programma domenica, alle 20:45, al Taliercio. "Noi siamo reduci da una brutta gara giocata in settimana che confesso mi ha sorpreso, ma voglio pensare che sia un incidente di percorso in un processo di crescita che si era ben evidenziato con le partite contro Napoli e soprattutto Bologna.

I ragazzi e tutto lo staff, me per primo, siamo consapevoli di aver fatto una partita che non è sufficiente ed è per questo che la nostra voglia di rivalsa sarà messa in campo già contro Venezia", continua. Contro i lagunari potrebbe ritornare sul parquet Stefano Gentile, bloccato nell'ultima settimana da un infortunio muscolare: "Valuteremo la sua condizione tra oggi e domani, in questi giorni ha lavorato con lo staff; decideremo all'ultimo se sarà del match domenica", spiega Bucchi. Reduce da sei sconfitte di fila in campionato, quattro con l'ex coach Demis Cavina e le ultime due con Bucchi, la Dinamo deve cercare la vittoria per non sprofondare all'ultimo posto in classifica.