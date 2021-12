Villamassargia rilegge Dickens per un Natale anti Covid

Il Canto di Natale di Dickens riletto in chiave moderna: nei panni di Uncle Scrooge, il celebre cattivo del romanzo, c'è il Covid, il virus crudele che ha minacciato le relazioni familiari e affettive nelle fase più buia della pandemia. È il senso del progetto che porterà a Villamassargia lo spirito del Natale: l'idea, proposta da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, è stata "sposata" anche dall'amministrazione.

Il taglio del nastro è in programma l'8 dicembre, alle 17.30, in piazza Pilar con la cerimonia di accensione dell'albero. Allestito un percorso emozionale, con sei cartelli sui quali campeggeranno pensieri tematici e frasi iconiche del libro "Canto di Natale" di Dickens. Ma Villamassargia si vestirà a festa già dalla rotonda d'accesso al paese con tanto di orso polare luminoso e igloo. Al centro di piazza Pilar ci sarà un albero alto 13 metri e dalla stella in cima si spalancherà un cielo a raggiera che andrà a coprire tutto il piazzale.

Ghirlande verdi e luci decoreranno i lampioni, mentre la facciate delle chiesa di Nostra Signora del Pilar e della Madonna della Neve saranno illuminate a festa da cascate luminose. E non poteva mancare la Casa di Babbo Natale con quattro alberi decorati e la cassetta per le letterine per i doni dei bimbi che verranno accolti da Babbo Natale in persona con la sua slitta e il suo fidato elfo, entrambi a disposizione per scatti ricordo.

"Il nostro punto di forza è e sarà sempre la comunità, perché ci sentiamo profondamente parte di una grande famiglia - sottolinea la sindaca Debora Porrà - nche per questo Natale stiamo lavorando alle consuete iniziative solidali e abbiamo deciso di ampliare il progetto delle festività natalizie con un invito rivolto cittadini e ai visitatori, da 0 a 99 anni: venite a trovare e ritrovare lo spirito del Natale a Villamassargia".