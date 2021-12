Padel: big mondiali a Cagliari con le Cupra finals

Ritorna a Cagliari il padel dei big internazionali con le Cupra FIP Finals. Una settimana di schiacciate e lob al Palazzetto dello sport: il via lunedì 6 e sì va avanti sino al 12 dicembre.

È la manifestazione che chiude la stagione 2021. Anche in questa seconda edizione delle Cupra FIP Finals, torneo finale della Cupra FIP Tour (il circuito di riferimento della FIP per i giocatori e le Federazioni dei cinque continenti), parteciperanno i migliori giocatori a livello mondiale. Previste partite anche al Tennis club Cagliari. La manifestazione a marchio FIP, nata per favorire la diffusione del padel e la crescita dei migliori giovani in tutto il mondo, prevede un montepremi di 60mila euro (distribuito in parti uguali tra le coppie maschili e femminili iscritte al torneo), tra i più ricchi nel panorama internazionale. Le coppie vincitrici (maschili e femminili) conquisteranno 65 punti del ranking WPT/FIP.

Potranno accedere alle Finals le coppie vincitrici (maschili/femminili) dei tornei "FIP STAR" e "FIP GOLD" (il torneo di fascia più alta del circuito internazionale, introdotto proprio quest'anno) e i migliori atleti del "Cupra FIP Tour," a partire dalla posizione n. 17 della classifica, oltre alle coppie che hanno disputato almeno tre prove FIP, indipendentemente dalla categoria.

Ingresso gratuito per l'intera giornata di giovedì 9 dicembre e per la mattinata di venerdì 10. L'area del PalaPirastu, sede principale delle gare (due i campi di gioco, di cui uno centrale "panoramico"), prevede, al suo interno, anche una zona dedicata agli ospiti degli sponsor- partner dell'evento.

Il torneo verrà trasmesso indiretta sul canale 205 (Sky Sport Tennis).