Abbanoa: lavoratori in sciopero lunedì 13

Il 13 dicembre i lavoratori di Abbanoa saranno in sciopero per l'intera giornata: è quanto deciso dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, e Uiltec Uil regionali e territoriali insieme alla Rsu aziendale "dopo una lunga fase che ha palesato - spiegano le sigle - l'indisponibilità dell'azienda a confrontarsi e accogliere le nostre richieste". La decisione dello sciopero - dalle 7.30 alle 19 con garanzia delle prestazioni indispensabili - è scaturita in seguito al risultato negativo del tentativo di conciliazione previsto dalle procedure di raffreddamento.

"I vertici del gestore non hanno fornito alcuna risposta alle annose rivedicazioni sindacali - denunciano - dal ripristino degli organici, anche in seguito ai trasferimenti del personale ex-Esaf, alla relativa organizzazione aziendale; dal riconoscimento degli inquadramenti professionali nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, alla valorizzazione, attraverso un contributo una tantum, del lavoro svolto da tutti i dipendenti durante la fase di emergenza sanitaria". A questo proposito i sindacati ricordano che Abbanoa, "nonostante sia una società di dimensioni considerevoli, non riconosce nemmeno il premio di risultato previsto dallo stesso contratto collettivo".