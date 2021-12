Cnr: stabilizzati anche una decina di ricercatori sardi

Ci sono anche una decina di ricercatori sardi tra i 1.868 che ieri il Cda del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha deciso di stabilizzare, visto che avevano già maturato tutti i requisiti previsti dalla legge Madia.

I ricercatori sono dislocati in diversi centri dell'Isola e dopo due settimane di agitazione e proteste a Roma e nelle sedi sarde per il possibile mancato rinnovo dei contratti, ieri hanno tirato un sospiro di sollievo.

"La delibera è la conclusione di un percorso non facile - si legge in una nota del Cnr -, portato avanti negli ultimi due mesi e frutto di una visione strategica che riconosce il valore di un capitale umano altamente specializzato su cui l'Ente ha potuto contare negli anni, in ogni campo del sapere".

L'investimento complessivo, a regime, per le stabilizzazioni è di oltre 144 milioni di euro, la stabilizzazione ha riguardato in tutto 1.868 unità di personale, tra ricercatori e tecnologi.