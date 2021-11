I centenari d'Ogliastra protagonisti in Lombardia

"Ogliastra-Isola della Longevità": Scalo Lambrate Milano ospita il 2 dicembre una giornata dedicata all' rte di vivere cent'anni e oltre. Il focus è sull'Ogliastra, una delle cinque Blue zone al mondo, all'attenzione di studiosi di numerosi paesi.

Il regista Pietro Mereu ha viaggiato tra i paesi di Arzana, Baunei, Talana, Urzulei e Villagrande Strisaili, per conoscere gli ultracentenari che la abitano e documentarne le testimonianze. Si comincia alle 18. In scaletta la proiezione del suo documentario "Il club dei centenari", che racconta la vita quotidiana di alcuni anziani centenari dell'Ogliastra ed alcuni scienziati che cercano di scoprire e giustificare le cause di tale fenomeno.

Spazio poi alla tavola rotonda-talk "Quale sarà il futuro delle Blue zone?". L' incontro vedrà i contributi di Gianni Pes, ricercatore Blue Zone; Giovanni Scapagnini, medico, ricercatore; Anadela Serra Visconti - medico, conduttrice tv; Pietro Mereu - regista; Raffaele Sestu - medico dei centenari; Filippo Mattu - tecnico sanitario esperto dell'esercizio fisico e alimentazione sportiva; Marcello Romeo - medico, ricercatore.

Inoltre, sarà presentato il nuovo progetto di Pietro Mereu "Voglio essere centenario". L' iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Mater Dea, presieduta dal regista Mereu. "La longevità della zona blu è un importante attrattore, non solo turistico ma utilizzabile anche per il ripopolamento dell'intera Ogliastra e della Sardegna - ha affermato Mereu - ho in mente un format itinerante che giri per le varie città italiane e straniere con l'obiettivo di divulgare i valori e le peculiarità della terra dei centenari".