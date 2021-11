Sub 61enne muore durante battuta di pesca in Sardegna

È rimasto incastrato con la sagola, senza riuscire più a risalire. La tragedia ieri nelle acque di Sarroch (Città metropolitana di Cagliari): un sub, Efisio Loddo, 61anni di Sarroch, ha perso la vita. L'uomo, da quanto si apprende, era uscito per una battuta di pesca insieme ad alcuni amici. Si è immerso con loro, ma quando gli altri sono risaliti in superficie si sono accorti del il 61enne era rimasto sul fondale.

Attraverso la boa di segnalazione lo hanno raggiunto e trascinato fino a riva, ma ormai non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. La salma è stata restituita ai familiari.