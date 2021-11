Covid: feste con assembramenti a Sassari, multe a locali

Pioggia di multe e sanzioni della Polizia locale di Sassari nel fine settimana contro numerosi locali pubblici che non rispettavano le norme anti covid e contro privati che avevano organizzato feste abusive con centinaia di invitati. Per contrastare la quarta ondata del covid 19, orami arrivata anche in città, dove le persone positive sono più che raddoppiate in una settimana passando da 34 a 79, gli agenti della Polizia locale tra venerdì sera e domenica notte hanno controllato oltre 70 fra bar e ristoranti.

Numerose le violazioni riscontrate e le sanzioni elevate nei confronti dei titolari delle attività: sono stati multati locali pubblici in viale Trieste, piazza Caduti del lavoro, via Volonté, a Li Punti. Fra le situazioni fuori norma scoperte dagli agenti ci sono una nota pasticceria del centro e un bar che non controllavano il green pass ai clienti, e due locali per feste abusive e assembramenti. Anche un bar nella periferia cittadina, già sottoposto a sequestro preventivo dall'autorità giudiziaria, ha peggiorato la propria condizione perché era ancora aperto negli orari di chiusura imposta e ora incorrerà in ulteriori conseguenze penali.

Tra le situazioni più preoccupanti, un bar, dove la Polizia locale è intervenuta su segnalazione e ha trovato una festa universitaria con un centinaio di giovani, tra spazi interni ed esterni, che consumavano in piedi, senza mantenere le distanze e ovviamente senza mascherina. Il gestore rischia una multa tra i 400 e i mille euro. Gli agenti sono intervenuti anche per spegnere la musica in una discoteca abusiva dove, senza alcuna autorizzazione, si stava svolgendo una festa privata con balli di gruppo, andata avanti oltre l'una e mezzo di notte.