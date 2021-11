Basket: la Dinamo di Bucchi ospita Napoli per il riscatto

La Dinamo Banco di Sardegna riparte da Piero Bucchi per mettersi alle spalle la crisi d'identità e le quattro sconfitte consecutive incassate in campionato. Archiviato l'esonero di Demis Cavina, il nuovo corso si accenderà domenica con l'esordio sulla panchina biancoblu di coach Bucchi, che guiderà per la prima volta i sassaresi nella sfida casalinga contro Napoli, in programma alle 19 al PalaSerradimigni, match valido per la nona giornata.

Oltre al nuovo coach la Dinamo potrà contare sul ritorno a Sassari della guardia croata Filip Kruslin, già in biancoblu la scorsa stagione, ingaggiato a metà settimana dal presidente Stefano Sardara.

Bucchi ha avuto solo due giorni per vedere e allenare la squadra: "Dobbiamo essere bravi a trovare da subito una nostra identità perché contro squadre compatte come Napoli è importante rispondere con altrettanta solidità", ha dichiarato il nuovo coach.

Sarà difficile vedere già domani l'impronta di Bucchi nel gioco dei sassaresi, ma il cambio alla guida tecnica della squadra potrà da subito dare una scossa psicologica ai biancoblu, restituendo loro orgoglio e fiducia. Tutto questo aspettando le nuove mosse della società sul mercato: dopo avere salutato con risoluzione consensuale del contratto il play statunitense Anthony Clemmons, la Dinamo è alla ricerca di un innesto capace di guidare la squadra in campo dettando i ritmi. I nomi sotto osservazione della dirigenza sassarese sarebbero finora quelli di due italiani: l'esperto Luca Vitali, fuori squadra a Brescia, e Matteo Ruzzier, terza scelta di lusso alla Virtus Bologna.