La Fondazione Mont'e Prama cerca il suo primo direttore

È stato pubblicato il bando di selezione per l'individuazione del primo direttore della Fondazione Mont'e Prama. L'ente, ufficializzato l'1 luglio scorso con la firma congiunta del Ministero della Cultura, Regione Sardegna e Comune di Cabras, è ora alla ricerca della figura che darà avvio a un cammino di valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico presente a Cabras. Un'apposita commissione formulerà una terna di candidati idonei fra tutti coloro che parteciperanno al bando e sarà poi il consiglio di amministrazione a nominare il direttore, che avrà l'incarico di portare a compimento gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione. Saranno in mano a lui anche le funzioni di amministrazione e i compiti di gestione, coordinamento e supervisione interni.

"Si tratta di una grande opportunità per chi ricoprirà questo ruolo e per il territorio - dichiara il presidente della Fondazione Anthony Muroni -. Il piano strategico di valorizzazione culturale del Sinis-Terra di Mont'e Prama deve essere l'obiettivo primario da perseguire". Tra i requisiti richiesti vi è la comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, una adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese e il compimento della maggiore età. Il requisito più importante - chiarisce Muroni - è quello della competenza".

La direzione avrà sede nel Museo civico Giovanni Marongiu di Cabras. Il bando verrà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Sezione Concorsi. La domanda deve pervenire entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta. Il titolare della Pec deve essere il candidato e l'oggetto della Pec deve indicare la seguente dicitura: "Domanda procedura selettiva Direttore Generale".