A 9 anni nella scuola di danza di Broadway

di Stefano Ambu

Due gemelli cagliaritani di nove anni al Ballet Tech, prestigiosa scuola pubblica di danza di Broadway, a New York. Una eccellenza: forma ballerini che poi entrano nelle compagnie professionali come New York City Ballet , Abraham.In.Motion, Alvin Ailey, Cedar Lake Dance Ensemble, Dance Theatre of Harlem, Martha Graham Dance Company, Pacific Northwest Ballet and on Broadway. Loro sono Carolina e Lorenzo Fadda, mamma francese e papà sardo. La famiglia vive nella Grande Mela ma passa l'estate in Sardegna. Una storia che si intreccia anche con la pandemia: genitori e bambini si erano trasferiti a Cagliari durante il periodo più duro di restrizioni e lockdown, organizzandosi per lavorare online. Entrare in quella scuola non è facile. Ogni anno Ballet Tech visita le classi di terza elementare delle oltre 200 scuole pubbliche di New York con audizioni a circa 30.000 bambini per selezionarne 40, che vengono poi avviati alla quarta elementare.

I bambini vengono selezionati sulla base delle loro capacità di seguire il programma intensivo di danza classica-studio. Prima è toccato a Lorenzo. Poi è stato il turno di Carolina. "Ad aprile 2021, i genitori di Lorenzo mi hanno contattato per diventare la ballet coach" di Carolina e preparare la sua audizione - racconta all'ANSA l'insegnante Carole Ruiz, allieva nelle classi dei maestri de l'Ecole du Ballet de l'Opéra de Paris e ballerina in Canada e a NYC alla Alvin Ailey Company e a Chicago nella Compagnia Lou Conte - Una selezione secondo criteri fisici: la prima parte dell'audizione si compone di esercizi a terra e in piedi per valutare la flessibilità del candidato, l'apertura delle anche 'en-dehors/turn out e 'rebond', la capacità a saltare alto. La seconda parte è una coreografia libera, la quale deve rivelare il carattere del bambino, la sua gioia per il movimento del corpo, l'emozione che si esprime quando balla". Per la gemella una coreografia sul ragtime Sunflowers di Scott Joplin.

La notizia è arrivata ai primi di settembre: Carolina Fadda è stata selezionata a Ballet Tech. Laura e Francesco, i genitori, sono molto contenti. "Una scuola che sicuramente ha come obiettivo la crescita emotiva e lo sviluppo della personalità dei bambini - spiegano - Indipendentemente dal fatto che Carolina e Lorenzo diventino dei ballerini di professione, avranno certamente effettuato un percorso scolastico di eccellenza". Danza a Cagliari senza la necessità di andare a New York?.

"Il mio progetto in Sardegna è quello di creare una 'Académie française de danse' in collaborazione con artisti e insegnanti de l'Opéra de Paris - annuncia Carole Riuz - Un primo Masterclass è previsto a febbraio 2022, un appuntamento culturale forte che vorrei preparare assieme al Comune di Cagliari. Una accademia come un ponte che unisce due paesi di grande tradizione di danza classica e un'opportunità per Cagliari che si affermerà come un polo del turismo culturale. La città capoluogo potrebbe diventare un hub, una piattaforma di referenza nella danza della regione mediterranea".