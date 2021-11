Giornalisti: rinnovato il consiglio regionale dell'Ordine

Si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna. Per il Consiglio regionale a Luigi Almiento e Francesco Birocchi, già eletti con la maggioranza assoluta al primo turno, si sono aggiunti ieri i giornalisti professionisti: Paolo Mastino (136 voti), Vannalisa Manca (117), Francesca Zoccheddu (102) e Mario Cabasino (97). Hanno poi riportato voti, ma non hanno passato il secondo turno Stefania De Michele (89), Maria Giuseppina Ferreli (83), Celestino Moro (82) e Luca Fiori (80). Per i pubblicisti sono stati eletti Simona Scioni (133 voti), Daniela Paba (117) e Federico Marini (106). Sono rimasti fuori, invece, Roberto Tangianu (87), Gianluca Zorcolo (77) e Luchino Corrias (71). Il nuovo Consiglio regionale si riunirà prossimamente per l'elezione delle cariche interne: presidente, vice presidente, segretario e tesoriere.

Per il Consiglio Nazionale sono stati eletti Gian Mario Sias (professionista) che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti già nel primo turno di voto e Giuseppe Murru (pubblicista) eletto ieri al ballottaggio con 148 voti. Al ballottaggio ha superato Sandro Angioni che si è fermato a 92 voti.

Sono stati eletti al ballottaggio anche i revisori dei conti. Per i professionisti Michele Mascia (130 voti) e Rosario Cecaro (96 voti) risultato eletto per anzianità di iscrizione all'Ordine rispetto a Giorgio Greco, che ha avuto anche lui 96 voti. Antonio Masala si è fermato invece a 70 voti. Revisore dei conti pubblicista è stato eletto Andrea Porcu con 117 voti che ha prevalso su Giovanni di Grezia (107).