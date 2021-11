Attentato incendiario a Lanusei, distrutti 4 mezzi Provincia

Attentato incendiario a Lanusei. Tre camion e un escavatore del parco mezzi della Nugoro, società in house della Provincia di Nuoro, sono andati distrutti in un rogo appiccato ieri a tarda notte nel cortile del Liceo Leonardo da Vinci, dove erano parcheggiati. Non ci sono dubbi sull'origine dolosa: i pompieri e gli agenti del commissariato di Lanusei, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile sul terreno. I vigili del fuoco di Nuoro e Lanusei hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme che hanno avvolto anche il caseggiato. E c'è stata preoccupazione tra i dirigenti e i dipendenti del liceo che hanno temuto per la tenuta dell'edificio. Ma dai controlli dei pompieri effettuati stamattina dopo le bonifiche, non sono stati riscontrati danni strutturali.