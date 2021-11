Pronti nuovi bandi per rilancio del cinema made in Sardinia

Al via i nuovi bandi regionali per la produzione di lungometraggi, corti e sceneggiature. L'annuncio arriva da Renato Serra, alla guida della direzione generale Cultura e Spettacolo, nel corso degli Stati generali del cinema organizzati da Sardegna Film Commission. "Oggi l'assessore alla Cultura Andrea Biancareddu firma il decreto che stabilisce i termini di presentazione delle domande, poi entro venerdì il bando sarà pubblicato sul sito della Regione", ha spiegato Serra sottolineando come nella legge Omnibus appena varata dal Consiglio siano contenute alcune modifiche alla legge sul cinema del 2006.

"Da ora in poi le graduatorie saranno decise non più su delibera di Giunta ma solo su decreto attuativo del direttore generale sulla base della risultanze della commissione tecnica artistica di cui si sta peraltro procedendo al rinnovo", ha precisato Serra. E' stato poi risolto un problema linguistico. Non si parlerà più di coproduzione ma di cofinanziamento da parte della Regione.

Hanno preso parte alla prima giornata di lavori online oltre un centinaio di operatori del settore. Sei settimane di tavoli tematici, laboratori di coprogettazione e un evento finale il 13 dicembre. Un momento di confronto e ascolto delle diverse anime della filiera audiovisiva sarda per ridisegnare la legge regionale sul cinema, la prima in Italia. "Una legge innovativa ma datata, alla luce dei nuovi scenari internazionali, in un settore che cresce molto velocemente", hanno messo in rilievo Gianluca Aste e Nevina Satta, presidente e direttrice di Sardegna Film Commission.

"Contiamo di arrivare entro la prima metà di dicembre, attraverso un processo partecipato e di condivisione, ad una prima raccolta di proposte propedeutiche alla revisione della norma regionale", ha aggiunto la direttrice Satta. "Stando attenti, speriamo, a non cancellare gli aspetti positivi che questa legge ha prodotto", è stato l'auspicio del regista Salvatore Mereu.

Punti di forza messi in luce da Marcello Mustilli, consulente dell'associazione delle Film Commission italiane. "Avete introdotto una idea di filiera e creato un sistema Sardegna che va oltre la legge - ha detto - c' è un'attenzione al green e importanti ricadute territoriali, e non solo per la Sardegna. La serie Tv 'L'isola di Pietro' realizzata a Carloforte ne è un chiaro esempio".