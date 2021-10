Vaccini: circa 200mila sardi ancora senza prima dose

Mentre sono ancora circa 200 mila i sardi vaccinabili che non hanno ancora effettuato la prima dose a fronte di 1.214.329 immunizzati, pari al 76% della popoilazione isolana, sono partite ufficialmente le prenotazioni per le terze dosi per alcune categorie che hanno ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi.

Attraverso il portale delle Poste, il numero verde, gli Atm o il portalettere si potrà aderire alla somministrazione aggiuntiva per gliover 60 (nati dal 1961 al 1940), esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che operano in strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, farmacie e parafarmacie e negli studi professionali i cui nominativi siano stati comunicati alla Direzione generale della Sanità ai sensi del DL 44/2021, nati dal 1942 al 2003, che rientrano nella Categoria 1 - Elevata fragilità.