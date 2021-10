I Nas chiudono pizzeria abusiva a Cagliari

Aveva aperto una pizzeria senza avere alcuna autorizzazione, utilizzava alimenti scaduti e non rispettava le norme previste dal codice Haccp. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas e gli agenti della polizia municipale di Cagliari durante un controllo in un ristorante-pizzeria alla periferia gestito da un 38enne. Il locale e tutte le attrezzature per un valore complessivo di 200mila euro sono stati sequestrati, disposta la chiusura immediata dell'esercizio. Per il proprietario sono scattate sanzioni per 7mila euro.

I controlli, nell'ambito dell'attività svolta dal Nas per far rispettare le regole sul Green pass, sono scattati nel fine settimana. Sotto i riflettori è finita la pizzeria che era stata aperta senza autorizzazioni. Il titolare, oltre alle contestazioni per le mancate autorizzazioni, per gli alimenti scaduti e per la violazione del codice Haccp, è stato anche multato perché sprovvisto di certificato verde.