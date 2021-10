Cade da scooter e batte la testa, 59enne muore a Serramanna

Incidente mortale oggi pomeriggio a Serramanna. Un uomo di 59 anni, Luciano Murgia, bracciante agricolo, ha perso la vita cadendo dallo scooter. L'incidente è avvenuto in via Roma.

L'uomo, da quanto si apprende, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della moto che dopo una serie di sbandate è scivolata lungo la strada. Il 59enne è stato sbalzato dallo scooter e dopo un volo di alcuni metri è finito a terra, battendo la testa nonostante indossasse il casco.

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, un'ambulanza del 118 e l'Elisoccorso, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare.