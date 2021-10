Green pass: al via controlli in uffici Regione Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Anche la Regione Sardegna è pronta al rientro in sede dei suoi lavoratori attraverso l'esibizione della certificazione verde (green pass). Lo comunica l'assessora agli Affari Generali Valeria Satta.

"La Regione - precisa l'assessora - si è uniformata alle prescrizioni nazionali ritenendo doveroso, ai fini della tutela dei lavoratori in primo luogo, il recepimento delle disposizioni sulla certificazione verde - Covid-19".

Le modalità operative prevedono l'individuazione, accanto e insieme al datore di lavoro, di una serie di altre figure apicali delegate ai controlli che avverranno a campione, con il sistema della rotazione, in modo da garantire in un ragionevole arco temporale l'effettuazione del monitoraggio su tutto il personale.

"Preciso - aggiunge -, che la Direzione Generale Innovazione e Sicurezza IT, facente capo al mio assessorato Affari Generali, per prima, si è dotata della apparecchiatura elettronica di lettura del green pass, e che i meccanismi di rilevazione sono del tutto conformi alla normativa nazionale in materia di tutela della privacy". (ANSA).