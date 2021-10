Sanità: Aou Cagliari in top 30 aziende dove si lavora meglio

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - L'Aou di Cagliari è nella top 30 delle aziende sanitarie italiane dove si lavora meglio. A dirlo è l'indagine di Statista in collaborazione con il Corriere della Sera, che ha svolto una ricerca indipendente che ha coinvolto diverse migliaia di dipendenti in Italia con un questionario con domande relative alle condizioni di lavoro nelle aziende.

Gli argomenti sondati hanno riguardato, ad esempio, la gestione dell'emergenza Covid, i carichi di lavoro, le prospettive di carriera, il rapporto con i superiori. Le aziende analizzate sono state oltre 3000, tra quelle con più di 250 dipendenti.

Nella formulazione della classifica sono stati presi in considerazione sia le valutazioni dei dipendenti della propria azienda sia la percezione esterna da parte dei dipendenti appartenenti ad aziende dello stesso settore. Dall'elaborazione delle singole valutazioni è stato determinato per ogni azienda un punteggio da 0 a 10.

Il punteggio finale è il risultato della combinazione delle valutazioni dirette e indirette. I 400 datori di lavoro con il punteggio più alto, tra cui l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, sono stati premiati come "Italy's Best Employers 2022". (ANSA).