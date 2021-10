Comunali: in Sardegna alle 23 affluenza del 45,4% (- 21%)

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - In Sardegna alle 23 nei 98 Comuni chiamati al voto per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali, ha votato il 45,4% degli elettori, in calo rispetto alle precedenti amministrative (66,7%, ma si votava in un'unica giornata).

Nelle tre città con più di 15mila abitanti, dove è previsto il turno di ballottaggio, a Olbia ha votato il 44,5% (68,7% nelle precedenti amministrative), a Carbonia il 41,6% (61,7%), mentre a Capoterra l'affluenza è stata del 41,7% (60,9%).

Domani seggi aperti dalle 7 alle 15. (ANSA).