Covid: casi in calo e nessun decesso in Sardegna

Di nuovo in calo i casi di Covid-19 in Sardegna dove si registrano 30 ulteriori positivi, sulla base di 2151 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3216 test, con un tasso di positività dello 0,93%. Nelle ultime 24 ore non vi sono stati decessi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più rispetto all'ultima rilevazione), mentre quelli ricoverati in area medica restano fermi a 100. Sono, invece, 1.673 sono i casi di isolamento domiciliare (36 in meno).