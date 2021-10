Covid: Gimbe, nuovi casi risalgono del 5% nell'Isola

Calano ancora in Sardegna i casi attualmente positivi al Covid-19 per 100.000 abitanti che si attestano su 119 nella settimana 29 settembre-5 ottobre rispetto ai 206 del periodo precedente. La performance in miglioramento è stata rilevata dalla Fondazione Gimbe ne consueto monitoraggio del giovedì.

Si registra, però, un aumento dei nuovi casi (5%) rispetto alla settimana precedente dopo tre settimane di decrescita. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid.