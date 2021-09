A nuoto intorno all'Asinara, scommessa vinta in 13 ore e 49'

Per Livio Pomponi "Asinara Stile Libero" è una scommessa vinta. Il 35enne ex nuotatore professionista, già campione italiano juniores, ha completato il giro a nuoto intorno all'Isola Parco entro le 48 ore prefissate come limite massimo per un'impresa sportiva pensata per valorizzare «la Sardegna come scelta di vita e di libertà», come aveva spiegato lui.

L'atleta algherese ha coperto una distanza di 42 chilometri in 13 ore e 49 minuti effettivi, 90mila bracciate per spiegare il "mal di Sardegna" attraverso la sua storia: tornato nell'isola dopo tantissimi anni a Roma, ha rinunciato all'agonismo e a ogni sogno di gloria per riappropriarsi di una quotidianità scandita dai ritmi della natura e dal contatto con l'ambiente e il mare, inteso non come confine o causa di isolamento ma come estensione del proprio spazio vitale.

L'ex campione, oggi insegnante di sostegno a Olbia, si è tuffato dal molo di Fornelli alle 7.08 di sabato 18 settembre. Ha nuotato per quasi 5 ore e 19 chilometri, raggiungendo Punta Cazzamala alle 12.03. Alle 14.02 è ripartito e alle 16.35 ha raggiunto Punta dei Corvi, coprendo 25 chilometri in 7 ore e 28 minuti.

Domenica 19 settembre il nuotatore si è rituffato a Punta dei Corvi alle 7.48 e ha nuotato sino a Punta Trabuccato, dove alle 9.30 ha fatto una sosta. Alle 10.30 via alla traversata in mare aperto oltre Cala d'Oliva e Cala Reale. Spinto da una grande forza di volontà, il prof con una laurea in Architettura nel curriculum ha nuotato sino alle 12.45, quando ha fatto una pausa al largo di Cala Reale. Alle 13.40 la partenza per Fornelli, dove è arrivato alle 16.04.

Accolto dai familiari commossi, festeggiato dagli operatori turistici, applaudito e acclamato dai tanti visitatori dell'Asinara, Livio Pomponi è uscito dall'acqua emozionato e felice. "Ho già in mente un'altra sfida, più grande - ha annunciato - ma la svelerò più in là".