Vaccini: Figliuolo, risultati Sardegna sono molto buoni

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - "Sul fronte della campagna vaccinale la Sardegna sta operando molto bene, finora ha avuto risultati molto buoni, in piena media e in alcuni settori anche al di sopra della media nazionale". Così il commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto a Cagliari in videoconferenza al convegno "Ad Adiuvandum, un esperimento sociale di medicina preventiva, solidale e di comunità".

"In quest'ambito - ha aggiunto il generale - si inserisce il progetto Ad Adiuvandum che nasce da un patto tra la Difesa e la Regione". Secondo Figliuolo "si è fatto un grande lavoro in tutti i paesini più isolati, andando ad intercettare i più anziani e fragili, e oggi i dati ci danno ragione perché le percentuali della Sardegna su questi gruppi di età e di persone sono veramente buone".

Quindi, ha concluso il commissario, "auspico che il progetto Ad Adiuvandum costituisca davvero una buona pratica e continui ad avere successo per la salute di tutti i nostri concittadini".

