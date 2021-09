Aisla, in Sardegna si stimano 170 persone con la Sla

In Sardegna si stimano circa 170 persone con la Sla. Il dato emerge dalla AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - che promuove la Giornata Nazionale Sla, giunta alla sua 14/a edizione. Oltre 300 volontari saranno in tutte le principali piazze italiane, comprese tre nell'Isola, e saranno impegnati nella sensibilizzazione e raccolta fondi destinati all'assistenza e alla ricerca su una malattia ad oggi ancora inguaribile.

Si inizia a Siapiccia (Oristano) venerdì 17 settembre alle 18 alla Biblioteca Comunale, con la partecipazione di AISLA Sardegna al Festival Letterario "Raccontami tutto dall'inizio per favore", per un incontro con l'autore Danilo Mallò, con la presenza di Giuliana Biasioli, vice presidente della sezione regionale dell'Associazione. Poi ci si sposta nel Nuorese, a Birori, sabato 18 un banchetto solidale verrà fatto alla "Tomba dei Giganti di Palatu con una tavola rotonda in cui parleranno i medici specialisti. A Usini (Sassari), domenica 19 è previsto un altro banchetto solidale alla Fattoria Didattica Badde Cubbas - Località Baddulesos che sarà aperto con un dibattito di confronto dalle 10.30.

AISLA è presente sul territorio dal 2007 con una sezione regionali che conta cinque presidi territoriali a Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Olbia-Tempio; Oristano e Sassari (https://www.aisla.it/dove-siamo/sardegna/).

A fronte di una donazione minima di 10 euro, sarà possibile ricevere una delle 13.500 bottiglie rese disponibili grazie al contributo di Regione Piemonte, Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti e della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

E sempre sabato 18 settembre, infatti, grazie alla sensibilità di Anci, centinaia di monumenti si illumineranno di verde: nell'Isola si illumina la Tomba dei Giganti di Palatu.