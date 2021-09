Lingua blu: Lapia (Cd), ministro avvii indagine ispettiva

L'emergenza lingua blu protagonista nella seduta del Question time con un'interrogazione della deputata Mara Lapia (Centro democratico) al ministro della Salute Roberto Speranza. La parlamentare ha chiesto al ministro di valutare l'avvio di attività ispettive per accertare le responsabilità dei ritardi nella gestione dell'emergenza negli allevamenti in Sardegna dove, ha spiegato a Montecitorio, "negli ultimi giorni i contagi sono cresciuti del trecento per cento".

Secondo Lapia, "la prima causa di quanto sta accadendo nell'Isola risiede nel ritardo della profilassi. A ciò si aggiunge un imbarazzante rimpallo di responsabilità tra Ats e Regione Sardegna che continua anche in questi giorni". Insomma, denuncia la parlamentare "son passati i mesi e ancora non si riesce a completare una campagna vaccinale che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 luglio".

Speranza ha garantito che la situazione sarà costantemente monitorata dalla direzione generale del ministero. Tuttavia, ha replicato Lapia, "le rassicurazioni non bastano anche perché non tutto è stato riferito con precisione al ministro: il quadro a lui prospettato è incompleto, e anche per questo chiedo che sia avviata un'indagine ispettiva".