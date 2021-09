Scippò una donna a Villacidro, arrestato 26enne

(ANSA) - VILLACIDRO, 14 SET - I carabinieri hanno identificato l'autore di uno scippo messo a segno il 5 agosto scorso a Villacidro, in cui una donna di 65 anni era rimasta ferita, riportando la frattura del braccio.

In manette, su ordinanza di custodia cautelare, è finito un 26enne, personaggio noto alle forze dell'ordine, già sottoposto all'obbligo di firma.

I militari dell'Arma, grazie ad accurate indagini, hanno ricostruito la vicenda. Il 26enne la sera del 5 agosto scorso è prima andato in caserma per firmare, poi in via Cavour ha scippato la donna, strappandole con violenza dal braccio la borsa che conteneva 60 euro. La vittima è caduta rovinosamente a terra, procurandosi escoriazioni e la frattura al braccio.

Il 26enne adesso si trova in carcere a Uta. (ANSA).