Rapina in villa: sequestrarono anziana in casa, tre arresti

(ANSA) - PORDENONE, 14 SET - Gli agenti della Questura di Pordenone hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, tra Fvg e Veneto, ritenute responsabili di una rapina in villa compiuta a Pordenone la sera dell'8 febbraio scorso, ai danni di una anziana, imprenditrice, come suo marito, noti nella zona. La polizia ha anche eseguito quattro perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati in stato di libertà. Le operazioni sono state condotte dalla Squadra Mobile di Pordenone, in collaborazione con le Squadre Mobili di Venezia, Rovigo e Treviso.

La donna fu bloccata in strada mentre stava portando fuori il cane e costretta a rientrare in casa dove era stata brutalmente imbavagliata e legata ai polsi con nastro adesivo e infine chiusa in bagno.

Le due ordinanze di custodia cautelare in carcere e quella di arresti domiciliari sono per i reati di rapina pluriaggravata e tentata rapina. In carcere, rispettivamente a Rovigo e Pordenone, sono stati rinchiusi S.G., di 78 anni, originario della Sardegna e residente ad Adria (Rovigo), pregiudicato per reati del tipo "rapine in villa", che ha organizzato la rapina su commissione, e, in concorso, P.N. di 50 anni, di Thiene (Vicenza) ma residente a Cordenons (Pordenone), operatore nel settore edile. E' agli arresti domiciliari D.A.D., di 37 anni, di Pordenone, uno degli esecutori della rapina. Sono in corso approfondimenti sulle altre 4 persone indagate. (ANSA).