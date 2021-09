A Palau volontari e turisti ripuliscono le spiagge

Piatti e bicchieri monouso, vecchie lattine, bottiglie di vetro, salviette igieniche, rifiuti vari e moltissima plastica: è il bottino che l'associazione "Amici di Talmone e Cala di Trana" ha totalizzato domenica a Palau in occasione della auto-proclamata giornata ecologica intitolata "Insieme per una spiaggia più pulita". Alla manifestazione hanno partecipato decine di volontari, ai quali si sono uniti numerosi turisti lungo il sentiero che porta alla Batteria Talmone.

Ispirati dall'amore per il mare e per l'ambiente e muniti di guanti e pinze, i volontari si sono dedicati in particolare alle spiagge di Talmone e al tratto di costa che va da Cala Scilla a Punta Don Diego. Fra le rocce e l'arenile sono stati recuperati anche tantissimi mozziconi di sigarette e una vecchia nassa da pesca.

Per gli organizzatori il bilancio è positivo. "È stata una domenica diversa, vicina alla natura - dicono - finalizzata a sensibilizzare anche i visitatori al rispetto dell'ambiente marino e della fauna di quest'area". L'evento di ieri è uno dei tanti di una stagione ricca di appuntamenti che proseguiranno anche nelle prossime settimane.