Sbalzata dalla moto in una scarparta, muore 47enne austriaca

Incidente mortale nel pomeriggio sulla statale 125 Orientale sarda nel tratto tra Dorgali e Urzulei, nel Nuorese, poco prima del passo di Silana. Una coppia di centauri austriaci, originari della Croazia, bordo della loro moto ha impattato violentemente sul guard-rail, per cause ancora da accertare: la donna, di 47 anni, è stata sbalzata in una scarpata ed è morta sul colpo, mentre il marito ha riportato alcune fratture ed è stato trasferito con una ambulanza del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe battuto violentemente la testa nella caduta, circostanza che le è stata fatale. Il corpo della 47enne è stato recuperato da una squadra specializzata speleo-alpino dei Vigili del Fuoco. Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri della stazione di Dorgali.