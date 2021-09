Basket: Supercoppa, la Dinamo a Cremona punta al tris

(ANSA) - SASSARI, 09 SET - Con la vittoria di ieri sera a Varese per 82-72, la Dinamo incassa la seconda vittoria in altrettante gare del girone eliminatorio di Supercoppa italiana e domani a Cremona si giocherà la qualificazione ai quarti di finale delle Final Eight dove ad aspettare la vincitrice del girone c'è Brindisi.

Domani ai ragazzi di coach Cavina basterà espugnare il campo di Cremona, già sconfitta la scorsa settimana al PalaSerradimigni per 83-74, per guadagnare il pass per l'Unipol Arena di Bologna.

Ieri a Varese la Dinamo ha vinto sfoderando una grande prestazione di squadra, capace di mandare in doppia cifra ben sei giocatori. Su tutti, anche questa volta, David Logan: il 39enne ritornato a Sassari quest'anno, ha messo a segno 21 punti rivelandosi determinante nei momenti caldi della partita. "La cosa che mi è piaciuta di più è stata la difesa del secondo tempo dove siamo nettamente migliorati, anche se siamo largamente lontani da quello che potrebbe essere il nostro standard contando la fisicità che abbiamo a disposizione", ha commentato a fine gara coach Demis Cavina.

Ora testa a Cremona per tornare a Sassari con il lasciapassare per i quarti di finale. (ANSA).