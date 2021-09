Vaccini: venerdì Open day a Sassari senza prenotazione

Nuovo Open day vaccinale a Sassari venerdì 10 settembre. L'Aou aprirà le porte del centro vaccinale delle cliniche universitarie di viale San Pietro dalle 16 alle 22.

Non sarà necessaria la prenotazione e chiunque potrà accedere all'hub situato nel centro didattico, sul retro del palazzo Clemente al primo sotto piano.

L'Aou di Sassari, tuttavia, invita all'appuntamento in particolare i ragazzi dai 12 anni in su, gli studenti e il personale scolastico: "La fascia dei ventenni quella nella quale ricadono gli studenti universitari ha superato appena il 56 per cento dei vaccinati con seconda dose", afferma Antonello Serra, coordinatore del centro vaccinale Aou e responsabile della Sorveglianza sanitaria. "È necessario fare uno sforzo in più, anche perché è difficile immaginare che, per conservare la certificazione verde, lo studente si sottoponga a un tampone ogni 48 ore".

I minori che si presenteranno per la vaccinazione dovranno essere accompagnati da un genitore. Inoltre, dovranno avere con sé il modulo del consenso firmato da entrambi i genitori e una copia del documento di identità del genitore che, eventualmente, non dovesse essere presente.