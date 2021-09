Covid: Gimbe,curva Sardegna migliora ma in bilico per giallo

Per la prima volta dopo tre settimane migliorano i dati della curva epidemiologica in Sardegna. Secondo la consueta rilevazione della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 25 e il 31 agosto si registrano 476 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti rispetto ai 483 della settimana precedente, con un'ulteriore diminuzione dei nuovi casi del 9%.

Sempre alto il numero dei contagi per 100mila abitanti nella Città metropolitana di Cagliari, dove ila soglia dei 150 è ampiamente superata (210). Poco sopra il limite anche il Sud Sardegna, con 156, mentre restano al di sotto Oristano con 117, Sassari con 89 e Nuoro con 46, l'unica provincia sarda ad avere numeri da zona bianca.

Confermato anche il superamento della soglia di saturazione del 10% i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 (13%) mentre sono al limite del 15% i posti letto in area medica. Un dato questo ch , se confermato domani nel monitoraggio Iss-Ministero della Salute per la cabina di regia, potrebbe "salvare" la Sardegna dalla zona gialla per una manciata di posti letto non ancora occupati da pazienti positivi.