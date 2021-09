Covid: contagi in crescita ma calo ricoveri in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Contagi da Covid in aumento nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registrano anche altri tre decessi: un uomo e una donna, di 79 e 94 anni, residenti nel Sassarese e un uomo di 78 anni della provincia del sud Sardegna.. I nuovi casi accertati di positività sono complessivamente 389 sulla base di 3.842 persone testate. In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 8.277 tamponi. Il tasso di positività è del 4,6 per cento.

In calo i ricoveri: i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 24 (-3), quelli in area medica 230 (-10). Infine sono 7.281 (-122) le persone ancora in isolamento domiciliare.

