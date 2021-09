Covid: casi in calo ma 4 morti in Sardegna, anche un 37enne

Altri 4 morti - il più giovane aveva 37 anni - e 268 nuovi casi di positività al Covid (-131) nelle ultime 24 ore in Sardegna. Sono 3.202 le persone testate; processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.359 test per un tasso di positività del 3,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 23 (-1), mentre quelli ricoverati in area medica sono 228 (-2).

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.036 (-245 rispetto a ieri). Le quattro vittime sono un uomo di 37 anni, residente nella Provincia di Sassari, una donna di 64 anni della Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 71 anni residente nella Provincia di Oristano e una donna di 89 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.