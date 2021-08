Il docufilm "Mediterraneo mare di vita" approda su Chili Tv

Un film documentario pluripremiato sul Mare nostrum. È uscito il 23 agosto su Chili Tv ed è firmato da Caterina Ponti, regista, produttrice e scrittrice nata a Sassari. Il titolo è "Mediterraneo mare di vita". Si tratta di un lavoro realizzato qualche anno fa, ma che per la prima volta approda in visione pubblica su schermo digitale. L'opera è un omaggio al Mediterraneo arricchito da una colonna sonora del compositore Al Festa. E commentate da Eva Ricca, doppiatrice di serial tv come Wonder Woman e in cartoni animati dell'Uomo Ragno e dei Fantastici quattro.

Il docufilm di "edutainment", tra divertimento e formazione educativa, riprende flora e fauna acquatica anche su fondali di quaranta metri con riprese molto particolareggiate. Ma con uno sguardo ispettoso e mai invadente, assicurano i produttori. In una clip anche una delle ultime prove di Silvio Spaccesi, attore e doppiatore scomparso nel 2015 che ha lavorato tra gli altri anche con il regista Nanni Loy.

"Questo spettacolo per tutti, grandi e piccini, è uno stimolante ed accattivante inside-look rivolto al mondo dell'acqua, elemento che è alla base dell'esistenza anche (e non solo) dell'essere umano, da tutelare, preservare e salvaguardare per garantire il futuro della vita e sopravvivenza di noi tutti", spiegano gli idetaori. L'edizione speciale dell'opera ora approda sulla piattaforma della Mediterranea Production di Angelo Bassi.

Ponti è anche autrice di un romanzo thriller parzialmente ambientato in Sardegna intitolato "Il pericolo non è il mio mestiere ma mi segue come un'ombra". I due autori di "Mediterraneo Mare di Vita", Caterina Ponti e Gianluca Nardulli, stanno inoltre lanciando in questi giorni la canzone rap "The Last Trip": pezzo omaggio dedicato al cagnolino della produttrice-regista recentemente scomparso.