Salmo: De Gregori sta con lui, "sollevato un problema reale"

Francesco De Gregori sta con Salmo. Alla vigilia delle due date in Sardegna, ad Alghero, dove il suo "De Gregori & Band Live - The greatest hits Tour" farà tappa domani 17 e dopodomani 18 agosto, il cantautore tralascia la forma e si concentra sulla sostanza del problema sollevato dal rapper sardo attraverso la sua performance a sorpresa di venerdì scorso a Olbia. "Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole", afferma De Gregori su Facebook.

"Io gli sono comunque grato per aver richiamato l'attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15 mila in uno stadio mentre per i concerti all'aperto c'è un limite di mille persone sedute e distanziate", è la sua posizione. "A che serve allora il green pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo?", chiede uno dei principali protagonisti della scena musicale italiana. "Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale", è il suo pensiero in linea con quello di Salmo. "Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto - conclude De Gregori - e nessuna attenzione per la musica leggera e per il nostro pubblico".