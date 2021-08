Bretella per Policlinico Monserrato, addio a code ambulanze

Una nuova strada di accesso per il Policlinico Duilio Casula dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari: consentirà di arrivare direttamente ai parcheggi senza passare per la Cittadella universitaria. E accorcerà i tempi eliminando i pericoli di ingorgo per le ambulanze in arrivo. Ottocento metri fondamentale per un costo di un milione di euro.

La nuova bretella è stata intitolata all'ex direttore sanitario, Roberto Sequi. "Ha visto nascere il Policlinico agli inizi del 2000 - spiega la commissaria dell'Aou Agnese Fossid - e lo ha reso un ospedale importante e centrale nel panorama della sanità in Sardegna".

Alla cerimonia hanno preso parte anche i familiari di Sequi. Presente anche il sindaco di Monserrato Tomaso Locci. "Una strada che accorcerà i tempi ed eviterà spiacevoli disagi - commenta - abbiamo anche consentito la possibilità di collegamento con Is Gregorius". Ora la viabilità attende la fine dei lavori della nuova rotonda.