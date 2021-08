Mattarella, oggi l'omaggio dell'Amerigo Vespucci e Palinuro

Visita a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Grotta di Nettuno. Atteso sul "Palinuro", la nave scuola per allievi sottufficiali della Marina militare che da stamattina staziona nella Baia delle Ninfe, il capo dello Stato ha lasciato solo nel tardo pomeriggio la villa dell'Aeronautica a Porto Conte, in cui trascorre le vacanze estive con alcuni familiari, e si è diretto verso la principale attrazione naturalistica del territorio, visitata ogni anno da migliaia di turisti. Lungo il percorso Mattarella ha incrociato la nave scuola, dove attorno all'ora di pranzo l'equipaggio aveva fatto le prove generali del picchetto d'onore. Secondo quanto si apprende, ad accoglierlo alla Grotta c'erano la prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, con lo staff della Fondazione che gestisce per conto dell'amministrazione comunale la Grotta, il polo museale, il teatro civico, l'organizzazione dei grandi eventi e l'attuazione delle politiche di incoming turistico. All'interno è stato accompagnato dalle guide del sito che hanno svelato tutti gli aspetti naturalistici e le curiosità.

La visita alla Grotta di Nettuno era un desiderio espresso da Mattarella già prima di arrivare in Sardegna. Il capo dello Stato non ha voluto rinunciare alla possibilità di ammirare la splendida spelonca nel cuore del Parco naturale regionale di Porto Conte, caratterizzata dalla presenza di straordinarie formazioni stalagmitiche e stalattitiche, considerata una rarità naturalistica e geologica tra le più affascinanti di tutto il bacino mediterraneo. Nei prossimi giorni, su invito del sindaco e del presidente del Parco, Raimondo Tilloca, il presidente potrebbe visitare Casa Gioiosa, sede dell'area naturale sotto tutela, e altre importanti attrazioni storiche, archeologiche, culturali e ambientali.

L'OMAGGIO DELLA VESPUCCI E PALINURO - Anche il Palinuro e l'Amerigo Vespucci, le due storiche navi scuola della Marina Militare italiana, rendono omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vacanza da alcuni giorni a Porto Conte, ospite dell'Aeronautica Militare. Le due imbarcazioni, provenienti una dalla Livorno e l'altra dalle coste settentrionali della Sardegna, si trovano al momento ancora in mare aperto e visibili alle spalle dell'Isola Foradada, a est del nord Sardegna,. ma sembrerebbero in attesa di raggiungere la baia di Capo Caccia a poche miglia di distanza dalla residenza estiva del Presidente che potrebbe decidere di raggiungere gli equipaggi delle due navi per un breve saluto. Anche ieri Mattarella ha lasciato la foresteria militare, in cui alloggia con la figlia e due nipoti, per un giro in barca a vela che gli ha permesso di ammirare alcune dei più bei siti naturalistici compresi tra il parco naturale di Porto Conte e l'area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana.