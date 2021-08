Nainggolan-Cagliari è quasi fatta, atteso accordo a breve

Ha rifiutato qualsiasi offerta. L'ultima chiamata era arrivata dai turchi del Besiktas. Ma per Nainggolan è una scelta di vita: vuole andare solo al Cagliari. E per rivestire la maglia rossoblu questo pomeriggio ha rescisso il contratto con l'Inter per l'ultimo anno dell'accordo quadriennale firmato nell'estate del 2018 al momento del passaggio dalla Roma al club nerazzurro. Accompagnato dall'agente Alessandro Beltrami ha parlato con i vertici della società. E l'intesa è stata ufficializzata subito dopo l'incontro. "FC Internazionale Milano - questa la nota della società - comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il club".

A questo punto Nainggolan può trattare direttamente con il Cagliari. E presto potrebbe essere annunciato l'accordo con il club rossoblu che consentirebbe al Ninja di presentarsi di nuovo dal mister Leonardo Semplici. L'obiettivo è quello di accorciare i tempi per consentire al giocatore di mettersi al passo con i compagni in tempo per l'esordio in campionato. Nainggolan ha giocato le due ultime stagioni con la maglia del Cagliari, ma sempre in prestito. Ora il Ninja può davvero chiudere la carriera in Sardegna.

Rimane però sempre aperta la partita per il passaggio di Nandez dall'Inter al Cagliari. L'eventuale arrivo in Sardegna di Nainggolan darebbe ai rossoblu un centrocampista in più, fondamentale per il tecnico dopo l'infortunio di Rog. A questo punto verrebbe scartata l'ipotesi di trattenere Nandez. Ma Cagliari e Inter si devono mettere d'accordo: il club rossoblu chiede che la società nerazzurra paghi quest'anno o nel 2022 una cifra vicina alla clausola rescissoria di 36 milioni.