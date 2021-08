Comunali: voto Sardegna 10 e 11 ottobre, ballottaggio il 24

Ora è ufficiale: in Sardegna le Comunali saranno celebrate una settimana dopo la data del 3 e 4 ottobre prevista a livello nazionale. Nell'ultima seduta la Giunta Solinas ha approvato, su proposta dell'assessore degli Enti locali Quirico Sanna, la delibera che fissa la convocazione dei comizi elettorali. Si voterà il 10 e l'11 ottobre in 102 Comuni.

Il secondo turno di ballottaggio è in programma il 24 dello stesso mese e potrà riguardare solo i tre centri con più di 15mila abitanti: Capoterra (città metropolitana di Cagliari), Carbonia, nel Sulcis, e Olbia in Gallura. Nell'ultimo caso è quasi da escludere perché dovrebbero essere presentate due liste, quella a sostegno del sindaco uscente di centrodestra Settimo Nizzi e la Grande coalizione civica per Augusto Navone sostenuta da centrosinistra e Movimento Cinquestelle.