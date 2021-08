Calcio: Cagliari vince 3-0 ad Aritzo in amichevole con Olbia

Successo del Cagliari nella penultima amichevole prima del debutto ufficiale della stagione, il 14 agosto in Coppa Italia contro il Pisa all'Unipol Domus. La squadra di Semplici ha battuto ad Aritzo l'Olbia 3-0. Nel test il tecnico ha mischiato le carte facendo giocare insieme titolari e seconde linee. Assenti Caligara e Zappa.

Il Cagliari è andato in vantaggio al 5' con il gol dell'ex Biancu, lo scorso anno in Lega Pro con l'Olbia. Nella ripresa raddoppio di un altro ex, Ceter. Poi il gol più bello della giornata: un gran tiro di Marin da oltre trenta metri. Per i rossoblu il miglior modo di salutare Aritzo, la località della Barbagia che li ha ospitati in questi ultimi tre giorni. Domani Strootman e compagni si alleneranno di nuovo ad Assemini.

Intanto questa mattina ripresa del lavoro per Nandez ad Asseminello: il centrocampista attende a Cagliari l'esito della trattativa per il trasferimento all'Inter. Seduta al centro sportivo rossoblu anche per Godin, Faragó e Farias. Sabato 7 è in programma l'ultima amichevole, in Spagna, contro il Mallorca.