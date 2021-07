Disperso in Ogliastra, quinto giorno di ricerche senza esito

Sono ancora senza esito le ricerche del 55enne, residente in Friuli Venezia Giulia e domiciliato da diverse settimane a Lotzorai (Nuro), disperso dal 25 luglio nel Supramonte di Baunei, in Ogliastra.

Anche nella giornata di oggi le operazioni sono iniziate alle prime luci dell'alba e proseguiranno senza sosta fino alle 20 circa.

Le aree oggetto di perlustrazione sono stati altri sentieri in prossimità della macchina e nelle vicinanze di siti di particolare interesse paesaggistico che potrebbero essere stati scelti dal disperso quali Cuili Onammarra e Mereu, Arcada de Lupiru, Bidunie, Bacu Sa Femmina e Bacu Eritili, sulla base dell'analisi da parte della Polizia delle celle telefoniche agganciate dal suo cellulare.

Il Centro di Coordinamento delle Ricerche, in località Campudorgiu, oggi ha diretto le operazioni delle solo squadre a terra composte da uomini sul campo appartenenti agli enti che stanno partecipando alle ricerche: oltre 30 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, circa 15 Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale, Polizia della Questura di Nuoro, carabinieri della Stazione di Tortolì Le ricerche sono rese particolarmente complesse dalla vastità del territorio particolarmente impervio e soprattutto dal caldo eccessivo.