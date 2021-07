Tirrenia: Pietro Maria Putti nuovo presidente Cda Cin

L'assemblea dei soci di CIN S.p.A. ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Pietro Maria Putti ha assunto la carica di presidente mentre il Massimo Mura (attuale amministratore delegato), Matteo Savelli ed i due consiglieri indipendenti Giuliano Lemme e. Andrea Maria Azzaro andranno a completare l'organismo e ad affiancare il management nel processo di rilancio della compagnia. Il vettore - si legge in una nota - "dopo aver superato il periodo di emergenza Covid 19 grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale, che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato che conferma per la compagnia numeri in crescita".