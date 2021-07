Vasto rogo nell'Oristanese, in azione elicotteri e Canadair

Un devastante rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi nell'Oristanese nelle campagne tra Bonarcado e Santu Lussurgiu e causa delle alte temperature - con punte di oltre 40 gradi - che si stanno registrando oggi e per il vento, le fiamme si stanno velocemente propagando, divorando ogni cosa. Sul posto stanno operando gli uomini del Corpo forestale, i vigili del fuoco e i volontari. Per arginare il fuoco, che si è anche avvicinato pericolosamente alla strada provinciale dove le forze dell'ordine stanno deviando il traffico in via precauzionale, stanno intervenendo tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair.

Altri due elicotteri stanno gettando bombe d'acqua sulle campagne di Usellus, sempre nell'Oristanese e sono in arrivo anche altri due Canadair. Al momento non si registrano danni ad aziende agricole o feriti, ma l'allerta resta alta durante tutta la giornata da bollino rosso, come da bollettino della protezione civile regionale.