Incendi: prorogata allerta massima in Sardegna

Prorogato anche per la giornata di domenica 25 luglio il rischio di incendi in Sardegna. Con un nuovo bollettino la Protezione Civile regionale ha lanciato un altro preallarme di pericolo "estremo" per la Gallura e parte del Nuorese, l'Oristanese e il Medio Campidano.

Resta alto (codice arancione), invece, il pericolo incendio nel cagliaritano e nella restante parte del territorio isolano, dove sale la soglia di attenzione.