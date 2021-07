Cambia nome stadio Cagliari, da Sardegna Arena a Unipol domus

Non più Sardegna Arena. Lo stadio del Cagliari si chiamerà Unipol domus. Lo ha annunciato il presidente rossoblu Tommaso Giulini questo pomeriggio annunciando una collaborazione con Unipol. L'accordo decennale prevede il nome nuovo sull'attuale impianto temporaneo. Il nome del nuovo stadio da realizzarsi sarà, invece, stabilito successivamente. "E' con particolare entusiasmo che il nostro Gruppo ha voluto affiancare il Cagliari nella denominazione del proprio stadio, attuale e futuro, per sostenerne le ambizioni e contribuire alla crescita ed ai successi di un patrimonio che non è solo sportivo ma anche simbolo identitario della città e dell'intera Sardegna", le parole del Group Ceo di Unipol Gruppo Sps, Carlo Cimbri. In sala stampa anche Giulini: "Avere al nostro fianco un partner di questa portata rappresenta l'ulteriore riprova di quanto il progetto stadio ci veda impegnati nel creare qualcosa di unico e speciale per la nostra gente. Spesso si dice che un piano ambizioso e di successo passa anche dalla solidità di chi si ha al proprio fianco e, se quello è il caso, sono convinto che con Unipol ci stiamo assicurando quanto di meglio si potesse desiderare".