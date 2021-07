A Caritas Cagliari Doblò per trasporto anziani e disabili

Una Fiat Doblò adibita al trasporto di anziani e persone disabili in comodato d'uso gratuito per quattro anni alla Caritas diocesana. La consegna è stata effettuata questa mattina al Seminario arcivescovile nell'ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento.

L'iniziativa è promossa dalla Nuova mobilità sarda s.r.l, società che mette a disposizione di diverse associazioni del territorio mezzi per l'accompagnamento di persone anziane e con disabilità nelle strutture mediche. Il mezzo sarà utilizzato dalla Caritas diocesana in collaborazione con l'Associazione Fiocco Bianco Argento per l'accompagnamento delle persone fragili a seconda delle loro necessità (strutture mediche, uffici pubblici, centri di aggregazione, etc.).

"Un traguardo - ha detto don Marco Lai, direttore Caritas di Cagliari - frutto della sensibilità di tanti sponsor e partner che hanno fiducia nell'opera della Caritas e delle associazioni collegate. Il mezzo sarà destinato alle persone fragili che fanno fatica a spostarsi da casa propria verso i servizi necessari: sanitario, socializzazione, burocrazia quotidiana. Un risultato ottenuto grazie a un lavoro di rete in cui sono state unite le forze per raggiungere le fragilità del territorio e restituire loro dignità: un segno di una comunità attenta che vive sempre più la corresponsabilità verso le persone più fragili affinché nessuno resti indietro. Continuiamo a lavorare insieme per raggiungere obiettivi importanti".