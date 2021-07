A Quartu arte e cultura per riprendersi la scena

Quartu Sant'Elena punto di riferimento della cultura e degli spettacoli come negli anni Ottanta. E il Comune prova a ripartire con la rassegna "Estate a Quartu, la luna sotto casa".

Concerti, teatro, film, mostre e sport. Con tre assi nella manica: il ritorno in piazza di Piero Marras con lo show "Mi racconto", dalle hit da cantautore nazionale alla svolta in limba. Poi un altro ritorno con il live della reunion di Joe Perrino and the Mellowtones, gruppo cagliaritano che una quarantina di anni fa si era fatto conoscere in tutta Italia con le sue sonorità psichedeliche ispirate agli anni Sessanta. Una rassegna che celebrerà anche i trent'anni di carriera del regista Joe Coda, in procinto di sbarcare anche negli USA con il suo ultimo lavoro.

Gli spettacoli animeranno centro storico e Flumini per tutta l'estate. Ma - ha assicurato il sindaco Graziano Milia- sarà solo una partenza. In autunno Quartu ospiterà una assemblea degli operatori culturali di tutta l'isola. "Una delle categorie più penalizzate dalla pandemia- ha detto- perché spesso ci si dimentica che i lavoratori dello spettacolo, per quanto legati all'intrattenimento, sono lavoratori come gli altri".

Tra i progetti anche il completamento e il rilancio di Sa Dom'e Farra e la ripresa di Sciampitta in piazza. "Siamo convinti - ha detto Milia - che in questi momenti di difficoltà sia necessario per una comunità riconoscersi e farsi riconoscere all'esterno.

Quartu aveva un ruolo centrale nel mondo della cultura e degli spettacoli. Vogliamo tornare a essere un punto di riferimento".

Sì comincia il 22 luglio a Casa Olla con il cinema: in programma L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca. Poi decine di appuntamenti sino al 10 settembre, giornata dedicata alle colonne sonore in piazza Santa Maria.