Vela: Young Azzurra vince il Persico 69f Cup Grand Prix 2.2

Con l'ultima giornata del Grand Prix 2.2 si chiudono due settimane di regate sulle imbarcazioni foiling Persico 69F in Costa Smeralda, organizzate dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme al Team 69F. A intascare con ampio margine la vittoria del Grand Prix 2.2 è il team di casa, Young Azzurra che lascia al secondo posto Groupe My Ambition e Sailing Performance in terza posizione.

Young Azzurra mantiene costanti le sue performance, chiudendo sul traguardo sempre tra le prime imbarcazioni. Non sono mancate le battaglie in acqua, nella penultima prova di giornata, in prossimità dell'arrivo, uno spettacolare duello tra Young Azzurra e Group My Ambition ha visto il team di casa tagliare il traguardo primo per pochi secondi.

"Vincere entrambe le tappe del Grand Prix 2 di Porto Cervo non era scontato - dice Ettore Botticini, skipper di Young Azzurra - abbiamo regatato bene e siamo riusciti ad ottenere buoni piazzamenti anche quando le cose non stavano girando nel verso giusto. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi 15 giorni con onda e vento sostenuto anche oltre i 20 nodi. La barca raggiungeva facilmente i 30 nodi di velocità e gestire gli sforzi fisici dei ragazzi a bordo è stato complicato. Ce l'abbiamo fatta e ci sentiamo pronti per la seconda tappa della Youth Foiling Gold Cup ad agosto a Limone sul Garda", conclude.

Il prossimo appuntamento sportivo per lo Yacht Club Costa Smeralda è con la Coppa Europa Smeralda 888 dal 23 al 25 luglio.